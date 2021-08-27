Стокгольм, 27 августа, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В связи с произошедшими терактами 26 августа возле аэропорта в Кабуле и наличием угрозы повторения террористических атак правительство Швеции приняло решение прекратить эвакуацию людей из Афганистана. Об этом 27 августа сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде в ходе пресс-конференции, передает новостная служба SVT Nyheter.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

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«Операция Швеции по эвакуации в аэропорту Кабула завершена», — констатировала дипломат.

По ее словам, всего эвакуировано чуть более 1 100 человек. Все местные сотрудники посольства Швеции в Кабуле были спасены. Нескольким правозащитникам и журналистам также помогли покинуть страну. Кроме того, были эвакуированы 500 граждан Швеции и ряд бывших сотрудников министерства обороны.

По словам Линде, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили некоторым афганским гражданам войти в аэропорт.