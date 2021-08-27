Талибы* запретят публичное исполнение музыки в Афганистане
Кабул, 27 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане. Сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.
Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в Афганистане, Муджахид предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, включая бывшего президента Ашрафа Гани и бывшего вице-президента Амруллу Салеха.