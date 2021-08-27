* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 27 августа, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирается запретить исполнение музыки в общественных местах в Афганистане. Сообщил официальный представитель движения Забихулла Муджахид в интервью The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Музыка запрещена в исламе», — сказал он, выразив надежду, что талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) удастся не оказывать давление, а убедить население не делать подобных вещей.

Отвечая на вопрос о будущем прав женщин в Афганистане, Муджахид предположил, что в долгосрочной перспективе они смогут вернуться к своим повседневным делам.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) распространило амнистию на всех чиновников афганского правительства, включая бывшего президента Ашрафа Гани и бывшего вице-президента Амруллу Салеха.