Тирана, 27 августа, 2021, 13:12 — ИА Регнум. Решение правительства Албании приютить у себя с стране беженцев из Афганистана не связана с религией. Об этом заявил премьер-министр Албании Эди Рама 26 августа.

Bundesministerium für Europa Эди Рама

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«Я католик. Моя жена мусульманка. Двое старших детей — православные. Наш младший сын, если пожелает, может выбрать иудаизм. Здесь речь идет о людях, невзирая на цвет их кожи, культуру или религию. Если ЕС и США решат отказаться от поддержки афганских беженцев, мы этого не сделаем. Мы их приютим», — передает слова Рамы приштинское издание «Газета экспресс».

Напомним, что ранее Рама заявил о готовности Албании принять до 4000 беженцев из Афганистана.