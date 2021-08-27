* талибы — запрещённая в России организация

Стокгольм, 27 августа, 2021, 13:09 — ИА Регнум. В результате серии терактов в Кабуле 26 августа жертвами нападения стали десятки рядовых афганцев, талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и американских военнослужащих. По данным эксперта по Афганистану из Шведского института оборонных исследований Хелен Лакенбауэр, за атакой стоит подгруппа ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под названием ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члены которой раньше являлись боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом она 27 августа рассказала в эфире шведского телеканала SVT Nyheter.

Surian Soosay Терроризм

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По ее словам, ИГИЛ Хорасан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) базируется на востоке Афганистана с конца 2014 года и является региональным отделением международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Многие члены раньше относили себя к движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметила она.

«Их было около 4 000 человек год назад, с тех пор и США, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с ними боролись. Сейчас цифра колеблется от 500 до 1200 человек», — отметила эксперт.

Однако, как много террористов из этой организации на самом деле, никто не знает, подчеркивает Лакенбауер.

Талибы* — члены организации, деятельность которой запрещена в РФ.