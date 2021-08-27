Кабул, 27 августа, 2021, 11:55 — ИА Регнум. После теракта, совершенного в аэропорту Кабула террористом-смертником, ситуация в воздушной гавани сохраняется спокойной. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

(сс) U.S. Marine Corps, Lance Cpl. Nicholas Guevara. U.S. Central Command Public Affairs Эвакуация афганцев в аэропорту Кабула

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На кадрах прямой трансляции из аэропорта афганской столицы виден военный транспортный самолёт, который стоит возле терминала. Рядом находятся автомобили, предположительно, иностранных миссий или сил безопасности, пишет ТАСС. Ажиотажа, паники или скопления людей не наблюдается.

По данным телеканала, самолёт американского производства, однако флага страны, а фюзеляже не видно. Предположительно, это может быть борт французских ВС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в аэропорту Кабула был совершён теракт. Один из взрывов прогремел неподалёку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Здесь на воздух взлетел заминированный автомобиль. Теракт устроил террорист-смертник.

Ответственность за него, по сообщениям в СМИ, взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что скопление большого количества людей помешало принять адекватные меры безопасности.

Всего в результате двух мощных взрывов в аэропорту Кабула погибли более 100 человек — не менее 90 афганцев и 13 военнослужащих США.