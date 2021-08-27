Канберра, 27 августа, 2021, 11:15 — ИА Регнум. 27 августа в министерстве обороны Австралии сообщили, что находящиеся на территории международного аэропорта в Кабуле последние австралийские военнослужащие покинули Афганистан. В свою очередь, выступая на пресс-конференции в тот же день, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пообещал, что его правительство больше не собирается отправлять в Афганистан ни одного военного. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

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Журналисты спросили Моррисона, как отреагирует федеральное правительство Австралии, если в Афганистане продолжится хаос.

«У Австралии, конечно, более нет никаких планов участвовать в операциях подобного рода», — заверил Моррисон.

«Ситуация в Афганистане, которую вы описали, конечно же, очень, очень серьезная. И это то, что происходит, когда целые страны вынуждены попадать в такое положение. И мы с этим живем уже 20 лет», — добавил премьер-министр страны.