Лондон, 27 августа, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Все британские военнослужащие будут выведены из Афганистана. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон. Великобритания

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что в Афганистане растёт угроза безопасности. По его словам, ВС Соединённого Королевства покинут Афганистан до 31 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что времени для эвакуации граждан из Афганистана остаётся мало, пообещав сделать всё, что его силах, чтобы «вывезти всех». По его словам, из Афганистана уже были эвакуированы 15 тыс. человек.

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