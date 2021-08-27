Сеул, 27 августа, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Ещё 13 граждан Афганистана, работавших с южнокорейским правительством, прибыли в Южную Корею. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей внешнеполитического ведомства страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Афганистан

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По их словам, самолёт с беженцами приземлился в международном аэропорту Инчхон 27 августа в 13:07 по местному времени.

Известно, что правительство Южной Кореи полностью завершило эвакуацию 390 афганцев, работавших в посольстве Южной Кореи, а также больнице и центре профессиональной подготовки, открытых южнокорейским правительством в Афганистане. Первая группа из 377 человек прибыла накануне.

По прибытии все пассажиры прошли тестирование на коронавирус. В случае отрицательных результатов беженцы будут размещены в капмпусе Института управления развитием человеческих ресурсов (NHI).