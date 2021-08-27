Канберра, 27 августа, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Последние военнослужащие Сил обороны Австралии, находящиеся на территории международного аэропорта в Кабуле, покинули Афганистан после череды терактов. Об этом в ходе пресс-конференции 27 августа сообщил министр обороны Австралии Питер Даттон, передает телеканал Nine News.

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«Я очень рад и воодушевлен, что наши солдаты покинули Кабул и вчера (26 августа — прим. ИА REGNUM) мы приняли решение вывести последних наших людей, и они находятся в безопасности в Объединенных Арабских Эмиратах», — заявил министр Даттон, комментируя серию последних террористических атак возле аэропорта в Кабуле.

Даттон заявил, что федеральное правительство Австралии приняло решение после получения разведданных о скором террористическом нападении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, что оказалось правдой. Он также отметил, что еще 26 августа тем австралийцам, которые находились в Кабуле и о местонахождении которых было известно властям, австралийское правительство разослало предупреждения о готовящемся теракте.