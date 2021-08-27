Мадрид, 27 августа, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Ещё два самолета ВВС Испании прилетели в Дубай из Кабула — они стали последними в рамках операции по эвакуации людей из Афганистана. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на минобороны Испании.

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Как сообщает газета, ещё 82 гражданина Испании покинули территорию Афганистана на двух рейсах, вылетевших из Кабула в Дубай.

Ранее несколько самолётов испанских ВВС уже доставили несколько сотен людей из Афганистана в Испанию по маршруту Кабул — Дубай — Мадрид.