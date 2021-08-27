Джакарта, 27 августа, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди посетила Катар, сообщает Kompas.

Victor pogadaev Ретно Марсуди

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Глава МИД Индонезии встретилась с представителями политического офиса движения Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе. В ходе встречи министр призвала представителей движения сделать так, чтобы Афганистан не стал местом террористических организаций.

Ретно Марсуди также подчеркнула важность уважения прав женщин.

Министр иностранных дел Индонезии также встретилась с премьер-министром Катара и представителем США в Афганистане. На этих встречах стороны обсудили различные вопросы, включая эвакуацию граждан, безопасность и будущее Афганистана.