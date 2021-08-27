Вашингтон, 27 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Посол России в США Анатолий Антонов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в аэропорту Кабула американских граждан.

Mil.ru Анатолий Антонов

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«Хотел бы выразить искренние соболезнования родным и близким погибших. Пожелать скорейшего выздоровления пострадавшим», — сказал Антонов, слова которого приводятся на странице посольства России в США в Facebook.

Российский дипломат подчеркнул, что «терроризм — это зло, которому нет места на земле».

"Победить его можно только объединив усилия. Необходимо удвоить международное взаимодействие по избавлению человечества от этой заразы», — добавил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в аэропорту Кабула был совершён теракт. Один из взрывов прогремел неподалёку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Здесь на воздух взлетел заминированный автомобиль. Теракт устроил террорист-смертник.

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Ответственность за него, по сообщениям в СМИ, взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что скопление большого количества людей помешало принять адекватные меры безопасности.

Всего в результате двух мощных взрывов в аэропорту Кабула погибли более 100 человек — не менее 90 граждан Афганистана и 13 военнослужащих США.