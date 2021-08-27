Сеул, 27 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи решительно осуждает террористический акт в Кабуле и выражает соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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В МИД Южной Кореи отметили, что терроризм — преступление против человечности, которое не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах и которое необходимо искоренить, а также подчеркнули, что южнокорейские власти будут принимать участие в международных усилиях по искоренению терроризма.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа возле аэропорта Кабула произошло два взрыва. Предполагается, что взрывы устроили террористы-смертники из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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