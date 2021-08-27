Берлин, 27 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Риски при эвакуации из Афганистана с помощью авиации носят колоссальный характер, заявила канцлер Германии Ангела Меркель 26 августа на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM Меркель

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По ее словам, доказательством этому являются взрывы возле аэропорта афганской столицы. Канцлер напомнила, что согласованный срок эвакуации из республики подходит к концу.

Вместе с тем Меркель подчеркнула, что власти ФРГ не забудут о тех, кого не успели вывезти, и приложат все возможные усилия, чтобы помочь этим людям. Она отметила, что Берлин продлевает переговоры радикальным с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также обсуждает указанную проблему с мировым сообществом.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа президент США Джо Байден заявил, что за 12 часов из Афганистана было эвакуировано примерно семь тысяч человек.