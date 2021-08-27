Москва, 27 августа, 2021, 08:18 — ИА Регнум. В России расширился список зарегистрированных вакцин от коронавирусной инфекции. Так, пятым препаратом, которому Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение, стала вакцина «ЭпиВакКорона-Н», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора. Соответствующие данные опубликованы 26 августа на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава.

Admobninsk.ru Вакцина

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Как и предыдущая вакцина «Вектора», данная модификация создана на основе пептидных антигенов. От «ЭпиВакКороны» она отличается некоторыми особенностями производства.

Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. Согласно инструкции к препарату, вакцина стимулирует выработку иммунного ответа в отношении коронавирусной инфекции после двукратного внутримышечного применения с интервалом не менее 14−21 дня.

Препарат может вызвать побочные действия в виде боли в месте введения и кратковременного повышения температуры тела не выше 38,5 градуса. Как говорится в инструкции к вакцине, если после введения первой дозы развилась аллергическая реакция, вторую вводить запрещено. Нельзя делать прививку, если у пациента повышена температура тела.

«Защитный титр антител в настоящее время неизвестен. Продолжительность иммунитета неизвестна. Клинические исследования по изучению протективной эффективности не проводились», — отмечено в документе.

Также отмечается, что препарат показан к применению у взрослых от 18 до 60 лет. При этом противопоказаниями могут быть гиперчувствительность к компонентам препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний, реакция или поствакцинальные осложнения на предыдущие введения вакцины, иммунодефицит, злокачественные заболевания крови и новообразования, беременность и период грудного вскармливания. С осторожностью препарат применяют при хронических заболеваниях.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в России было зарегистрировано четыре вакцины от коронавирусной инфекции отечественной разработки. Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра имени Гамалеи (в августе 2020 года). Также в РФ зарегистрированы «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора и препарат «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН. «Спутник Лайт», разработанный в НИЦ имени Гамалеи на основе вакцины «Спутник V», стал четвёртой по счёту зарегистрированной в России вакциной от COVID-19. Новый препарат требует однократного введения.