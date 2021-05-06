Москва, , 16:15 — REGNUM В России зарегистрировали однокомпонентную вакцину от COVID-19 «Спутник Лайт», сообщили 6 мая в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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"Министерство здравоохранения РФ, НИИ имени Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный препарат является первым компонентом вакцины «Спутник V». Эффективность вакцины составила 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в отличие от вакцины «Спутник V», препарат «Спутник лайт» — однокомпонентный, то есть повторного введения через 21 день не требуется. Как пояснял глава РФПИ Кирилл Дмитриев, эта вакцина может стать временным решением в случаях, когда нужно скорее спасти как можно больше жизней на пике заболеваемости COVID-19.

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