Вашингтон, 27 августа, 2021, 06:16 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом совместные усилия Вашингтона и Лондона в борьбе с терроризмом, сообщает пресс-служба американского госдепартамента.

U.S. Army Афганистан

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«Они согласились с важностью продолжения тесного сотрудничества в борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении.

Отмечается, что телефонные переговоры состоялись после терактов в аэропорту афганской столицы Кабуле. Также Рааб и Блинкен обсудили дальнейшее сотрудничество по вопросам ситуации в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы взрывов в Афганистане. При этом бывший глава Белого дома принес соболезнования родственникам погибших.