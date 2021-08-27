* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, 27 августа, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Власти США перелагают награду в $5 млн за сведения о местонахождении одного из лидеров талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 26 августа передал телеканал NBC.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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По информации журналистов, речь идет о высокопоставленном представителе террористической группировки «Сеть Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Халиле ар-Рахман Хаккани. Вашингтон объявил его в розыск в 2011 году по обвинению в терроризме.

Согласно версии американских властей, Хаккани «действовал в интересах «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и причастен к терактам, которые совершала эта группировка. В NBC добавили, что в настоящее время он отвечает за безопасность в афганской столице городе Кабул.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не рассматривают движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) как «дружественную» группировку.

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