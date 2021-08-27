Вашингтон, 27 августа, 2021, 04:10 — ИА Регнум. Вице-президент США Камала Харрис изменила свой график после произошедших терактов в афганской столице Кабуле, сообщила ее пресс-секретарь Симона Сандерс на странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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«После визита вице-президента на объединенную базу Пёрл-Харбор — Хикэм вице-президент вернется в Вашингтон, округ Колумбия», — заявила она.

Сандерс добавила, что Харрис решила отменить свою поездку в Калифорнию. Ранее она собиралась прибыть в штат, чтобы поддержать губернатора Гэвина Ньюсома перед грядущими выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил о готовности отправить дополнительные войска в Афганистан в связи с произошедшими терактами. Он добавил, что примет соответствующее решение после поступления просьбы от Пентагона.