Вашингтон, 27 августа, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Странам необходимо удвоить международное взаимодействие для борьбы с терроризмом, заявил 26 августа посол России в США Анатолий Антонов. Он также выразил соболезнования родным и близким погибших во время терактов в Афганистане.

Mil.ru Анатолий Антонов

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«На земле нет места такому злу, как терроризм. Только совместными усилиями мы можем победить его. Необходимо удвоить международное взаимодействие, чтобы освободить человечество от этой чумы», — цитирует посольство РФ заявление Антонова.

26 августа в аэропорту Кабула (Афганистан) прогремели три взрыва. Два из них, по предварительным данным, организовали боевики группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), третий стал плановой операцией сил США по уничтожению боеприпасов.

В результате взрывов погибли больше 90 человек, сотни получили ранения. Президент США в ответ на инцидент приказал начать подготовку к ударам по позициям террористов в Афганистане.

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