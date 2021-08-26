Вашингтон, 27 августа, 2021, 01:40 — ИА Регнум. Государственные флаги США будут приспущены на всей стране в знак скорби по жертвам терактов, произошедших 26 августа возле аэропорта афганской столицы Кабула. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

(сс) The White House Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки

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По ее словам, это решение затронет как общественные здания, так и военные базы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа американский президент Джо Байден объявил минуту молчания в память о погибших при взрывах рядом с кабульским аэропортом.

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