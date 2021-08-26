Вашингтон, 27 августа, 2021, 01:16 — ИА Регнум. Минуту молчания в память о погибших при взрывах вблизи аэропорта Кабула объявил президент США Джо Байден, выступая 26 августа в Белом доме.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

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«Прошу присоединиться ко мне в минуту молчания в память о военных и гражданских, отдавших последний долг», — сказал глава государства и выдержал паузу.

«Благослови нас всех Бог, храни наши войска и всех тех, кто защищает США», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа телеканал CBS передал информацию о том, что в результате взрывов рядом с аэропортом Кабула погибли не менее 90 человек. Телеканал Fox News сообщил, что жертвами терактов стали по меньшей мере 13 военнослужащих США.

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