Вашингтон, 27 августа, 2021, 01:05 — ИА Регнум. Около семи тысяч человек было эвакуировано за последние 12 часов из Афганистана, заявил президент США Джо Байден 26 августа в ходе выступления в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Речь американского лидера была посвящена терактам в аэропорту афганской столицы Кабула.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа исполняющий обязанности главы канадского штаба обороны генерал Уэйн Эйр заявил, что Канада завершает свою операцию по эвакуации из Афганистана.