Вашингтон, 26 августа, 2021, 21:23 — ИА Регнум. По меньшей мере четыре морских пехотинца США погибли и трое получили ранения в результате взрывов 26 августа вблизи аэропорта Кабула, сообщает Reuters.

Pixabay.com Взрыв

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Пентагон заявил, что взрывы произошли во время эвакуации военнослужащих из Афганистана.

В своем заявлении пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил гибель нескольких американских военнослужащих, но не сообщил подробностей.

Напомним, на данный момент известно, что при взрывах в Кабуле погибли 13 человек, еще не менее 50 пострадали.