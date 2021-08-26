Рим, 26 августа, 2021, 19:03 — ИА Регнум. «Большая двадцатка» должна приложить все усилия для защиты прав женщин, заявил в четверг, 26 августа, премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

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Речь идет не только о гражданках стран G20, но обо всем мире, пояснил премьер. В частности, лидеры должны сделать все возможное для защиты прав женщин Афганистана, отметил он.

В настоящее время Италия председательствует в «большой двадцатке», очередной саммит должен пройти в Риме в октябре 2021 года.