Кабул, 26 августа, 2021, 17:46 — ИА Регнум. Посольство США в Афганистане выпустило новое предупреждение о безопасности после взрыва вблизи аэропорта Кабула, сообщает 26 августа CNN.

USAID Afghanistan Посольство США в Кабуле

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Посольство США в Афганистане только что выпустило новое предупреждение о том, что «гражданам США следует избегать поездок в аэропорт и избегать выхода на посадку в аэропорту в данный момент».

«В аэропорту произошел сильный взрыв, и есть сообщения о стрельбе. Граждане США, находящиеся сейчас у ворот Аббатства, Восточных ворот или Северных ворот, должны немедленно покинуть аэропорт», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в результате взрыва у аэропорта Кабула пострадали не менее 15 человек.

Как сообщалоИА REGNUM, руководство США в Афганистане получало конкретные угрозы о планируемых нападениях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на толпы людей за пределами аэропорта Кабула.