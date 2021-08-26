Вашингтон, 26 августа, 2021, 17:21 — ИА Регнум. Взрыв у аэропорта в Кабуле, по всей видимости, был совершен террористом-смертником, сообщает 26 августа CNN со ссылкой на слова трех официальных лиц США.

Archive.defense.gov Артиллерия США. Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Отмечается, что у ворот толпились афганцы, пытавшиеся попасть в аэропорт. Число жертв пока неизвестно.

Президент США Джо Байден уже был проинформирован о взрыве в аэропорту Кабула и в данный момент проводит собрание.

Отметим, что ранее, вечером 25 августа, посольство США в Кабуле призвало граждан покинуть ворота аэропорта в связи с угрозой безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство США в Афганистане получает конкретные угрозы о планируемых нападениях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на толпы людей за пределами аэропорта Кабула.