Вашингтон, 26 августа, 2021, 17:22 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден прибыл в ситуационный центр Белого дома, где проходит совещание по вопросам национальной безопасности. Об этом 26 августа сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

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Это произошло сразу после того, как глава государства был проинформирован о взрыве у ворот Кабульского аэропорта.

Отметим, что ранее, вечером 25 августа, посольство США в Кабуле призвало граждан покинуть ворота аэропорта в связи с угрозой безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство США в Афганистане получает конкретные угрозы о планируемых нападениях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на толпы людей за пределами аэропорта Кабула.

До этого, 24 августа, представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил: «Поступают сообщения о том, что некоторые недоброжелатели хотят нарушить ситуацию с безопасностью в аэропорту, нападая на людей и СМИ и причиняя им вред. Поэтому не приближайтесь к аэропорту, чтобы не пострадать».