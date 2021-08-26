Вашингтон, 26 августа, 2021, 17:23 — ИА Регнум. США начинают сбавлять темпы эвакуации из Кабула, сообщает 26 августа CNN со ссылкой на последние данные Белого дома.

Вывод войск США из Афганистана

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Это происходит на фоне того, как Афганистан начинают покидать американские военные, чтобы уложиться в сроки по выводу войск, которые назначены на 31 августа.

С 3 часов утра 25 августа по восточному времени до 3 часов утра 26 августа из Афганистана было эвакуировано 13 400 человек, из них примерно 5 100 — военными самолетами США и 8 300 — самолетами коалиции.

Таким образом, с 14 августа было эвакуировано более 95 700 человек, а с конца июля — более 101 300 человек.

Эти показатели снизились по сравнению с последним 24-часовым периодом, когда было эвакуировано около 19 тыс. человек, из них 11 200 с помощью военных самолетов США. Рекордным был 24-часовой период с 23 на 24 августа, когда было эвакуировано около 21 тыс. человек, из них 12 700 с помощью военных самолетов США.

Ранее CNN сообщало со ссылкой на источник, что до окончания операции по эвакуации остается еще 36 часов. Однако Министерство обороны заявило, что эвакуация будет продолжаться дольше, если потребуется.