Вашингтон, 26 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден проведет 26 августа виртуальную встречу с двухпартийной группой губернаторов, которые согласились временно разместить афганских беженцев в своих штатах.

. twitter.com JoeBiden Джо Байден

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Встреча назначена на 15:00 по восточному времени.

Напомним, что до крайнего срока вывода американских войск из Афганистана — 31 августа — осталось меньше недели, и США наращивают усилия по эвакуации беженцев.

Вчера американские военные увеличили количество рейсов из Кабула и рейсы улетали каждые 39 минут.