Вашингтон, 26 августа, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Посольство США в Афганистане посоветовало американцам, застрявшим в стране, не ехать в аэропорт Кабула из соображений безопасности и призвало тех, кто уже находится у ворот аэропорта, немедленно покинуть территорию. Данное было распространено вечером 25 августа по местному времени Афганистана.

USAID Afghanistan Посольство США в Кабуле

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

"Из-за угроз для вашей безопасности за воротами аэропорта Кабула мы советуем гражданам США избегать поездок в аэропорт и не выходить за ворота аэропорта в настоящее время, если вы не получите индивидуальные инструкции от представителя правительства США», —говорится в заявлении посольства.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство США в Афганистане получает конкретные угрозы о планируемых нападениях ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на толпы людей за пределами аэропорта Кабула.

Ранее, 24 августа, представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил:«Поступают сообщения о том, что некоторые недоброжелатели хотят нарушить ситуацию с безопасностью в аэропорту, нападая на людей и СМИ и причиняя им вред. Поэтому не приближайтесь к аэропорту, чтобы не пострадать».