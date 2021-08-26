* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 26 августа, 2021, 16:46 — ИА Регнум. *ИГИЛ — (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

(сс) The U.S. Army Самолет ВВС США в аэропорту Кабула

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Угроза террористических атак вблизи аэропорта Кабула рассматривается США, как «достоверная», сообщает 26 августа CNN.

Об этом заявил посол США в Кабуле Росс Уилсон в четверг, 26 августа. Он отметил, что угроза, о которой говорилось в предупреждении посольства, «явно рассматривалась как достоверная, как неизбежная, как убедительная».

При этом он отметил, что не может вдаваться в подробности.

«Наше намерение состояло в том, чтобы призвать американцев и, откровенно говоря, других людей не приезжать в аэропорт», — сказал Уилсон в интервью ABC и добавил, что США «работают над другими способами, на индивидуальной основе, чтобы помочь им добраться до аэропорта безопасным и спокойным образом».

«Быть частью этих огромных толп, которые остаются у ворот и входов в аэропорт, опасно. Очевидно, что мы беспокоимся и о наших собственных людях», — сказал Уилсон.

Напомним, что посольство США в Кабуле в среду вечером по восточному времени рекомендовало гражданам США, находящимся у ряда ворот аэропорта, «немедленно покинуть аэропорт», отметив «угрозу безопасности за воротами».

Предупреждение поступило в связи с тем, что администрация Белого дома получила информацию о возможном нападении ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

США считают, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая является заклятым врагом «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хочет устроить хаос в аэропорту.