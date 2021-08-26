Москва, 26 августа, 2021, 15:57 — ИА Регнум. С момента начала эвакуации из Кабула в аэропорту афганской столицы погибли порядка 50 человек. Об этом 26 августа в эфире телеканала «Россия 24» сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

(сс) Carl Montgomery Аэропорт Кабула

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«В кабульском аэропорту бардак, американцы там не могут реально ничего обеспечить, у них там жертвы, порядка 50 погибло человек обычных», — уточнил дипломат.

Посол добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «помогали, обеспечивали, чтобы не было давки, чтобы была организованная очередь, чтобы никто не подходил извне».

Что касается вывоза российских граждан, то, по словам Жирнова, у России состоялось «очень хорошее взаимодействие» с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне вывода США военного контингента из Афганистана, представители радикального движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали активно захватывать столицы провинций страны. В результате к середине августа боевики захватили власть в Афганистане. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия и бежал из страны. Тысячи граждан Афганистана, а также граждан других государств пытались улететь из страны на эвакуационных рейсах.

Так, Венгрия уже заявила, что эвакуировала всех своих граждан из Афганистана.