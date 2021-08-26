Кабул, 26 августа, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Участвующий в эвакуации из Афганистана самолет ВВС Италии был обстрелян при взлете в международном аэропорту Кабула. Об этом 26 августа сообщает агентство Agi со ссылкой на источники.

Самолет

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Уточняется, что на борту военно-транспортного самолета C-130J находились 98 гражданских лиц и представители СМИ. При этом воздушное судно было обстреляно, как предполагается, из тяжелого автоматического оружия сразу после своего взлета.

Также отмечается, что в результате инцидента никто из числа находящихся на борту самолета людей не пострадал и командир воздушного судна совершила экстренный маневр, после чего борт направился в Кувейт, откуда его пассажиры будут доставлены другим самолетом в Италию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано рассказал, что персонал дипломатической миссии Евросоюза эвакуирован из Афганистана почти полностью.