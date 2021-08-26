Вашингтон, 26 августа, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В США выразили благодарность правительству Южной Кореи за содействие в осуществлении операции по эвакуации беженцев из Афганистана. Об этом 25 августа в ходе брифинга в Пентагоне сообщил генерал-майор Уильям Тейлор.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Известно, что высокопоставленные американские чиновники выразили благодарность после того, как МИД Южной Кореи сообщил о намерении эвакуировать порядка 400 беженцев.

Читайте также: Южная Корея направит в Афганистан три самолёта для проведения эвакуации

Генерал-майор отметил, то за последние 24 часа 42 американских самолёта и 48 самолётов стран-союзников эвакуировали порядка 18 тыс. беженцев.

Представитель США также подтвердил приверженность альянсу Сеула и Вашингтона, несмотря на то, что внимание США в настоящее время сосредоточено на Ближнем Востоке.