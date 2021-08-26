Все изъявившие желание покинуть Кабул граждане России эвакуированы
Москва, 26 августа, 2021, 15:32 — ИА Регнум. Все изъявившие желание покинуть Афганистан граждане России эвакуированы, заявил 26 августа посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, в Афганистане остаются еще порядка 100 человек, которые «пока не озвучивали какого-то коллективного желания об эвакуации».
Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. Лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.