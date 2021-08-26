Тбилиси, 26 августа, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Военно-транспортные самолёты НАТО размещены на территории Тбилисского международного аэропорта в Грузии перед оправкой в Афганистан. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

(сс) naridzer Тбилиси

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Самолёты альянса каждый день совершают эвакуационные рейсы в Кабул.

В правительстве Грузии отметили, что «трагические события в Афганистане» угрожают спровоцировать масштабный гуманитарный кризис. В такой ситуации страна активно участвует в гуманитарных и эвакуационных процессах наряду с партнёрами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Евросоюзе объявили о почти полной эвакуации своих дипломатических сотрудников из Афганистана, где власть перешла к радикальным исламистам.

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