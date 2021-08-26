* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 26 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поместили под домашний арест бывшего президента Афганистана Хамида Карзая и председателя Высшего совета национального примирения Абдуллу Абдуллу. Об этом 26 августа сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

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Отмечается, что Карзай и Абдулла лишены личной охраны, их охраняют сами талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По данным телеканала, ещё 23 августа боевики конфисковали оружие у охраны Карзая. Также они забрали личный транспорт бывшего президента. Аналогичную операцию у Абдуллы провели накануне, 25 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.

Президент АфганистанаАшраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.