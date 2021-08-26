Стокгольм, 26 августа, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Усилия властей Швеции по спасению беженцев и вывозу из Афганистана всех, кому угрожают боевики из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжаются. Об этом 26 августа в эфире радиостанции P1 Morgon заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Anders Sikvall Флаг Швеции

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

По ее словам, по состоянию на утро 26 августа министерство иностранных дел Швеции эвакуировало из Афганистана более 900 человек.

«Мы также помогли Дании и Финляндии, а в ответ они помогли нам», — заявила дипломат.

Эвакуация касалась как местных сотрудников посольства Швеции в Кабуле, так и охранников, которые работали в посольстве Швеции.