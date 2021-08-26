Песков назвал приход талибов* к власти в Афганистане свершившимся процессом
Москва, 26 августа, 2021, 13:35 — ИА Регнум. Приход «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане является де-факто свершившимся процессом, заявил 26 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Он напомнил, что Москва до сих пор не признала радикальное движение и очень внимательно отслеживает развитие ситуации.
Он добавил, что Россия будет внимательно отслеживать дальнейшие шаги движения по обеспечению безопасности граждан республики и российских дипломатов.
Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть в Афганистане.
Президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и бежал из страны. 23 августа лидер сопротивления Ахмад Масуд заявил, что афганские правительственные войска сконцентрировались в Панджшере и готовы дать отпор радикальным исламистам, если те попытаются захватить эту северную провинцию страны.