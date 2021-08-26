Мадрид, 26 августа, 2021, 13:14 — ИА Регнум. Испанская фармакологическая компания Laboratorios Farmaceuticos Rovi (ROVI), которая производит вакцину против COVID-19 от американской фирмы Moderna расследует инцидент, связанный с возможным попаданием неизвестных примесей в ампулы с препаратом, обнаруженные в Японии. Об этом 26 августа сообщает агентство Reuters.

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В компании отметили, что, по-видимому, примеси присутствуют только в некоторых партиях вакцин, предназначенных для Японии. Инцидент не повлиял на производство препарата, процесс не приостанавливался.

Как долго компания будет проводить расследование, не уточняется.

Издание отмечает, что на фоне произошедшего акции ROVI упали на 4,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приостановило использование в стране вакцин от COVID-19 американской компании Moderna в связи с обнаружением в них неизвестных примесей.

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Уточняется, что в препаратах, которые были произведены на территории Испании, были обнаружены частицы примеси, размер которых достигает несколько миллиметров. О подобных «находках» заявили в центрах вакцинации пяти японских префектур, включая Токио. Японское ведомство начало проверку в связи с инцидентом.