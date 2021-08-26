Санкт-Петербург, 26 августа, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В городах Кронштадт и Балтийск зрители в течение трёх дней смогут увидеть боевые корабли и катера, современные образцы вооружения, военной и специальной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей Балтийского флота. Как сообщили ив пресс-службе западного военного округа, всё это будет представлено в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Mil.ru Корабли Балтийского флота

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В общей сложности, в мероприятиях будет задействовано более 40 боевых кораблей, судов обеспечения и быстроходных лодок из состава Балтийской и Ленинградской военно-морских баз, а также около 1,5 тысячи военнослужащих Балтийского флота.

Выставка вооружения и военной техники в Балтийске будет работать на площади Балтийской славы. Среди образцов — новейшие зенитно-ракетные комплексы, береговые противокорабельные ракетные комплексы, средства противовоздушной обороны, новейшие средства спасения, связи и специальное вооружение.

Кораблями-участниками форума в Балтийске станут малые ракетные корабли проектов 22 800 и 21 631, патрульный катер «Раптор», быстроходные лодки. Кроме того, на форуме будут представлены береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», ОТКР «Искандер», зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», зенитно-ракетный комплекс «Тор М-2» и другая военная техника.