Канберра, 26 августа, 2021, 12:18 — ИА Регнум. Ситуация в Афганистане остается «на редкость крайне опасной». Тем не менее, правительство Австралии продолжает прилагать все усилия по вывозу из Кабула беженцев, опасающихся расправы со стороны боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как сообщил телеканал Nine News, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, выступая на пресс-конференции 26 августа.

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Более 1200 человек были эвакуированы из Кабула в ночь на 26 августа шестью австралийскими и одним новозеландским рейсом, включая австралийцев, афганцев и других иностранных граждан. Всего за последние восемь дней в рамках операции было эвакуировано около 4 000 человек 29 рейсами.

«Это, вероятно, в три раза больше, чем мы ожидали первоначально», — признался Моррисон.

В то же время премьер-министр страны подчеркнул, что «риски нарастают с каждым днем», поэтому Австралия эвакуирует людей в такой спешке.