Улан-Удэ, 26 августа, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Первым российским регионом, в котором законодательно ограничили применения угля для автономных котельных стала Бурятия. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства природных ресурсов республики, запрет касается предприятий, присоединённых к центральному теплоснабжению.

Социальные сети Этот дым безопасен?

В декабре 2020 года были внесены изменения в региональный закон «Об охране атмосферного воздуха», которые вступают в силу с 15 сентября этого года. Согласно поправкам, фирмы не смогут использовать для отопления уголь и дрова.

«В предстоящий отопительный сезон (с 15 сентября по 15 мая) котельные юридических лиц и ИП, у которых есть такая техническая возможность, обязаны подключиться к центральному теплоснабжению или использовать экологические способы отопления», — отметили в ведомстве.

Эта мера была принята в рамках борьбы за чистоту атмосферного воздуха в Бурятии, в частности, в столице Улан-Удэ. Как сообщало ИА REGNUM, город регулярно попадает в списки наиболее грязных поселений страны, несмотря на отсутствие крупных предприятий, загрязняющих воздух. Виновниками зимнего смога названы частные котельные, транспорт и жители частного сектора, отапливающиеся дровами.

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