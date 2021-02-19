Улан-Удэ, , 09:40 — REGNUM Министерство природных ресурсов Бурятии и администрация Улан-Удэ разработали комплексный план по снижению выбросов в городе в рамках проекта «Чистый воздух». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, документ направлен на согласование в федеральное ведомство.

Ускорить работу в этом направлении, как отмечается, поручил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе своей недавней поездки в регион. Между тем, некоторые пункты плана уже осуществляются в настоящее время. Так, Улан-Удэ стал первым в России городом, где запрещено применение твёрдого топлива на автономных котельных. подключённых к центральному теплоснабжению.

Остальные пункты быстро осуществить будет сложно из-за требуемых серьёзных затрат. В частности, перевод на электроотопление, что признали самым доступным вариантом, потребует реконструкции электросетевого хозяйства. Также есть вопросы и по широкой газификации котельных.

«Мы уже сейчас социальные объекты, которые невозможно подключить к централизованному отоплению снабжаем газовыми котельными. Дальше будем поэтапно переводить малые котельные на газ. Но, для этого необходим полноценная инфраструктура — железнодорожный терминал с хранилищем для обеспечения запасов газа в нужном количестве», — отметил мэр города Игорь Шутенков.

Ещё одной возможностью является производство бездымного топлива, который гораздо калорийнее, а также чище с точки зрения выбросов бурого угля. Перевод котельных на бездымное топливо также позволит нарастить мощность котельных, что в свою очередь, позволит создать резерв для новой жилищной застройки.

Все эти меры, по мнению авторов, помогут решить проблему грязного воздуха. В настоящее время идёт работа по определению источников финансирования. Естественно, речь идёт о средствах из федерального бюджета.

«Только готовые проекты помогут нам получить федеральное финансирование. В комплексном плане мы указали основные направления для решения проблемы», — добавил мэр.