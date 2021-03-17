Улан-Удэ, , 12:22 — REGNUM Жителям города Улан-Удэ и посёлка Селенгинск в Бурятии в связи с высоким содержанием бензапирена в воздухе рекомендовано минимизировать время пребывания на улице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов республики.

Находясь дома, гражданам необходимо плотно закрывать овна и двери, а также чаще пить минеральную воду, несладкие отвары шиповника, брусники, зеленый чай.

«Детям младшего возраста следует давать обычную кипяченую воду, а грудничкам — увеличить частоту грудного кормления и установить режим допаивания», — отметили в ведомстве.

Кроме того, жителям рекомендовано при отсутствии противопоказаний принимать поливитамины, есть овощи и фрукты. При этом требуется воздержаться от жареной и копчёной пищи, спиртного и сигарет.

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