Таллин, 26 августа, 2021, 11:30 — ИА Регнум. В ночь на четверг, 26 августа, в Таллин прибыла первая эвакуированная из Афганистана семья. Об этом сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на официальные лица.

Афганистан

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Отмечается, что из-за работы главы семьи на эстонские НКО эта семья оказалась в опасности и будет ходатайствовать в Эстонии о международной защите.

«Я рада, что первая семья с детьми из Афганистана ночью безопасно приземлилась в таллинском аэропорту», — заявила министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс.

Она добавила, что эвакуацию афганцев осуществили военные Франции: «Я искренне рада, что у Эстонии в лице стран НАТО есть такие надежные союзники, которые помогли нам вывезти этих людей из Афганистана, где им грозила серьезная опасность. Особенная благодарность — Франции».

Вице-канцлер министерства социальных дел Райт Куузе сообщил гостелевидению ETV, что прибывшая семья состоит из шести человек и будет направлена в Центр размещения иностранных лиц в Вао (центральная Эстония).

Заместитель гендиректора Департамента полиции и погранохраны Эстонии Эгерт Беличев сообщил журналистам, что в течение 48 часов полиция выяснит, действуют ли в отношении прибывших какие-либо обстоятельства, препятствующие предоставлению международной защиты.