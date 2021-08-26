Вашингтон, 26 августа, 2021, 11:06 — ИА Регнум. В настоящее время не менее 250 тыс. работавших с США жителей Афганистана все еще не эвакуированы с афганской территории. Об этом 26 августа сообщает газета New York Times (NYT) со ссылкой на оценку американских экспертов.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

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Уточняется, что такие оценки базируются на отчетах Пентагона, проанализированных организацией «Ассоциация союзников военного времени» (Association of Wartime Allies), которые выступает за права работающих с США афганцев, а также исследователи Американского университета.

Как указывает издание, существует такое количество имеющих право на получение визы Соединённых Штатов афганских жителей, что американские войска не смогут всех их вывезти до установленного срока окончания эвакуации — 31 августа, и это будет трудно сделать даже при нынешних объемах — около 20 тыс. человек в день.

В то же время, как считают эксперты, на самом деле на получение американской визы и особого иммиграционного статуса могут претендовать около миллиона жителей Афганистана, которые остаются в стране.

При этом отмечается, что в названные 250 тыс. человек не входит большое число афганцев, находящихся под угрозой со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за их роль в прежнем правительстве страны, вооруженных силах и религиозных организациях.

Также, согласно другим оценкам, количество не покинувших Афганистан союзников США может составлять от 100 тыс. до 300 тыс. человек, однако, как подчёркивает газета, точные данные получить невозможно, так как американские власти не уточняли, какое число таких афганцев остается в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский премьер-министр Жан Кастекс заявил, что операция Франции по эвакуации из Афганистана будет продолжаться до вечера 27 августа.