Лондон, , 11:12 — REGNUM Российский МИД направил британской стороне 54 запроса по поводу инцидента с якобы отравлением в городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Все они остались без ответа, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью программе HARDTalk на телеканале BBC.

Собор в Солсбери Карина Саввина © ИА REGNUM

«Мы направили 54 ноты в министерство иностранных дел Великобритании, чтобы получить хоть-какую информацию, но мы до сих пор ничего не знаем», — сказал Келин.

Инцидент со Скрипалями произошёл в Великобритании 4 марта 2018 года, ранее Сергея Скрипаля осудили в России за госизмену. Предполагаемое отравление отца и дочери сильнодействующим веществом вызвало международный скандал.

Как сообщало ИА REGNUM, британские власти считают причастным к инциденту руководство России, Москва эти обвинения категорически отвергает. Так, спустя три года после «отравления», в марте 2021 года, посольство России в Великобритании заявило, что инцидент в Солсбери по-прежнему используется в политических целях, при этом внятной информации по нему нет.

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