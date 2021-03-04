Лондон, , 11:22 — REGNUM Британские власти нарушают международные обязательства в связи с делом Скрипалей и до сих пор используют инцидент в Солсбери в политических целях. Такой комментарий посольство России в Великобритании распространило 4 марта, в трёхлетнюю годовщину отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Российская сторона спустя три года по-прежнему не много знает о произошедшем со Скрипалями. Лондон обвинил РФ в применении на своей территории химического оружия, но никакими фактами и доказательствами это утверждение не подкреплено, оно совершенно голословно, отметили в посольстве.

«Отказ британских властей задействовать доступные правовые механизмы, раскрыть конкретные обстоятельства инцидента и результаты расследования с наибольшей вероятностью свидетельствует о шаткости и неубедительности их версии случившегося в Солсбери», — говорится в сообщении.

У российских дипломатов до сих пор нет внятной официальной информации о местонахождении и самочувствии Скрипалей. В британских СМИ только появляются сообщения, что российские граждане «живы и находятся в безопасном месте». Отказом предоставлять сведения о них Лондон нарушает международные и двусторонние соглашения.

«При этом британское правительство продолжает использовать этот инцидент исключительно в политических целях. Абсолютно беспочвенные обвинения в адрес России стали в околовластных кругах чем-то обыденным и даже общепринятым», — добавили в посольстве.

Более того, обкатанная схема «новичок» — химоружие — санкции» теперь задействована в так называемом деле блогера Алексея Навального, заключили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, британские власти полагают, что 4 марта 2018 года экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в городе Солсбери нервно-паралитическим веществом. Этот яд якобы разрабатывался в России, а потому Москва причастна к инциденту. Российские власти категорически отвергают эти домыслы, указывая на отсутствие каких-либо доказательств.